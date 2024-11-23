香港科技大學今(23日)上午舉行學位頒授典禮，而在榮譽博士學位環節，出現兩位相當知名的重量級人物，那就是輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳以及香港影帝梁朝偉；為了表彰他們在各自領域的重大貢獻，分別頒與工程學及人文學榮譽博士學位。梁朝偉愛妻劉嘉玲，也坐在台下拍攝，典禮結束後透過社群分享喜悅。

梁朝偉獲頒榮譽博士學位，站在台上以全英文致詞。當了42年演員的他，分享成為好演員的秘訣。首先要保持初心，把每一次的工作都當作第一次來做，且機會來臨時全力以赴，不要被名利束縛。而他出道多年，靠著鬥志、訓練、努力和很多的幸運，才獲得今天的成就。

劉嘉玲拍著站在台上領獎的梁朝偉。（劉嘉玲IG）

此外，梁朝偉提起學習東方哲學後，對表演態度的轉變，他不再只追求技巧的進步，而是更關注內在的感受與成長。梁朝偉會後接受採訪時，表示得到榮譽博士學位的感受，與過往榮獲電影獎很不同，「好像讀書畢業的感覺」。

梁朝偉獲頒獲香港科大榮譽博士，妻子、母親均到場祝賀。（劉嘉玲IG）

梁朝偉站在台上獲獎。（香港科技大學YT直播畫面）

梁朝偉與黃仁勳同台。（香港科技大學YT直播畫面）

黃仁勳致詞。（香港科技大學YT直播畫面）

劉嘉玲見到丈夫獲頒榮譽博士學位，感到與有榮焉，在IG放上梁朝偉站在台上領獎的照片，恭賀：「恭喜梁博士， 香港科技大學學位頒授典禮。」她也放上梁朝偉和黃仁勳惺惺相惜、握手的照片，恭喜兩人獲得學位。網友見狀，紛紛留言：「一個是偉大的演員，另一位是傑出的企業家，互相欣賞」、「認真的人最帥」、「不同領域的專業人才」。