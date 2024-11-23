世界12強棒球賽中華隊史上首次挺進冠軍戰，新北市體育局25日起推出一系列免費運動好康，汐止運動中心限量免費投打，泰山體育園區限量球員密技養成體驗，新北13座運動中心體適能、游泳池一周免費，2025富邦悍將新球季首場賽事限量免費入場。

體育局表示，新北市運動中心唯一有棒壘球練習場的汐止運動中心，在11月28日至12月2日推出棒球系列免費活動，每天晚上6時至9時「限量150名棒球投打體驗」；同時舉辦「最佳投手體驗課」邀請2021年中華職棒最佳進步獎得主游朝惟現場指導，棒球迷們想要親身體驗專業投手的訓練過程，與台灣棒球英雄並肩訓練，汐止運動中心還有加碼社群打卡活動，現場拍照並上傳至中心FB粉絲團，即可領取健身房1小時體驗券。

另外，泰山體育園區貝思沛拉棒球學校從11月28至29日、12月1至3日，每天晚上5時至9時推出「限量100名球員密技養成體驗」，包含運動科技體驗，檢測說明揮棒、投球速度等。現場同時舉辦社群打卡抽獎活動，獎項有貝思沛拉棒球學校運科課程、投手訓練沙球及BaseparaT恤等。

相關限量免費棒球體驗活動，皆採事前報名登記抽籤方式，每人每天限登記一梯次，報名登記時間從11月25日中午12時起至11月27日中午12時，歡迎年滿6歲以上民眾至伊貝特報名網站報名。

此外，新北市的13座運動中心（新莊、淡水、三重、中和、板橋、泰山、樹林、永和、汐止、鶯歌、林口、五股、新店）、板樹體育館及泰山體育館的體適能中心、游泳池，11月25日至12月1日一周免費入場。而體育局也將與富邦悍將合作推出2025年新球季的首場賽事限量免費入場觀賽。相關世界12強棒球賽新北歡慶活動詳細資訊請密切注意《新北運動聚點粉絲團》。