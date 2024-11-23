為了迎接黎明學院隊史男子公開一級首戰，黎明隊長史魯齊賽前還刻意減肥10公斤準備，結果看來成效不錯，因為黎明23日在富邦人壽大專籃球聯賽(UBA)男一級預賽，以89比53輕取陣容大洗牌的世新大學，黎明拿下隊史男一級首勝，但黎明總教練吳建龍賽後第一句話仍是，「我們真是菜鳥！」

「我早就告誡過球員，別不相信一級戰場相當嚴苛，也會讓你們很不習慣，UBA一級本來就不好打，」吳建龍說，「所以我今天刻意持續五上五下，就是要讓大家都感受一下場上氣氛，明天我們將跟冠軍隊政治大學交手，屆時應該會感受到更多教訓。」

史魯齊這個學年度從健行科大轉到黎明學院打球，就是希望能夠追隨吳建龍的籃球生涯，從學生到職業球員，最後轉任教練的過程，吳建龍說：「我就是努力幫助魯齊圓夢，也讓他當上隊長，接下來就是希望他能否做到防守對方3號位球員的任務。」

在吳建龍的眼中，史魯齊最近應該減了5到7公斤左右，但史魯齊連忙澄清，「我減了10公斤，現在只有118公斤，因為這邊蠻操的，也很規律，且要求團練對抗強度，以前建龍教練是我高中助教，現在當了黎明教頭，帶隊方式也不同，他特別強調紀律。」

「未來我希望朝著建龍教練的路一樣走下去，」史魯齊說，「這是我生涯首次當上隊長，多多少少會有壓力，畢竟我們剛從二級升上來，會被人看不起，我自己也面臨轉型，假如一失誤難免情緒變大，我希望能讓自己更成熟面對，做好隊長該做的工作。」