靠著美國隊擊敗委內瑞拉，即使中華隊晚間不敵日本隊，仍可因為比較對戰優質率（TQB）較佳確定晉級本屆世界12強棒球賽冠軍賽，中華隊在賽前臨時更換先發投手可能遭到罰款，WBSC大會人員表示，後續處理都還在開會討論中。

原本昨天賽後大會公布各隊先發投手名單，中華隊推出左投林昱珉，日本則是早川隆久應戰。但因為首戰美國隊以6比5集敗委內瑞拉隊，幫助中華隊提前鎖定冠軍賽門票，中華隊也決定在賽前做出先發投手異動。

不過根據日媒《Full Count》報導，中華隊在最後一刻主動提出更換先發投手，日本隊對此表達抗議，但WBSC允許更換，文中提出，雖然日本提出抗議，中華隊即使會被罰款也堅持要做出換投決定，文中也提到，罰款將會是50萬日圓。

根據WBSC規則C6.2，「更換先發投手必須提出合理原因，並且得到WBSC核准後才能進行，沒有滿足以上條件會遭致球隊被懲處會罰款。」WBSC大會人員也說：「後續處理還在開會討論中，是否罰款尚未確定。」