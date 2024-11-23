被媒體稱為「捕狼神探」的高市警局婦幼隊警務員謝勝隆，今（23日）獲保護服務工作的金鐘獎—紫絲帶獎肯定。2014年，他獲選成為美國聯邦調查局（FBI）兒童暴力犯罪專案小組的一員，前途無量，卻紮根台灣，繼續為兒少保護作出貢獻。他向大眾喊話，兒少性影像連持有都不行，觀看後會挑起性慾，戀童癖不可能在牆壁挖洞解決，而會到社區找兒少下手，是個恐怖威脅。

加拿大曾發生一起性剝削悲劇，2012年，年僅16歲的少女被發現死在自家臥室。她在12歲時遭人誘拍裸身影片後，遭遇網路霸凌，無力承受下選擇自殺。謝勝隆以此案例喊話國內家長，務必讓孩子知道，不要輕易拍攝性影像。

高市警局婦幼隊警務員謝勝隆，今（23日）獲保護服務工作的金鐘獎—紫絲帶獎肯定。

藝人黃子佼持有兒少性影像案，一度掀起軒然大波，曾有人以「性癖」為由，質疑「為何不能持有？」。謝勝隆說，觀看性剝削內容如同看成人片，會挑起性慾，觀看者會想要找人發生性關係。當對方是戀童癖，不可能在牆壁挖洞解決，一定是在社區找孩子下手，這是個恐怖威脅，這也是為何FBI要特別設立一個部門來處理的原因，就連赴美受訓經費都是美國出，只因兒少保護是無國界的議題。

對於獲頒紫絲帶獎，謝勝隆表示，「我是個地方警察，沒有料過會有這樣的境遇」。擔任警察將近16年，這份工作讓他幫助很多人，家屬的反饋力量很強，日後也會盡他所能照顧民眾。

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