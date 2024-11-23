嘉義市政府23日在中央廣場舉辦2024年身心障礙者日活動暨社區防暴成果展，表揚10位傑出身障人士，以及3個超額進用身心障礙者績優單位，現場40攤市集，更有身障團體表演音樂、舞蹈，展現身障朋友的活力及熱情。

市長黃敏惠表揚10位傑出身障者劉倖孜、史瑀晴、姚帛揚、蔡春枝、林欣頤、何麗冠、黃素琴、林秋英、黃昱閎、柯明利，以及嘉義市政府警察局、交通部公路局雲嘉南區養護工程分局及嘉義市政府環境保護局等3個超額進用身心障礙者績優單位。

嘉義市長黃敏惠23日頒獎表揚10位傑出身障者。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠23日表揚10位傑出身障者，身障團體及多位議員都稱讚。（廖素慧攝）

20歲劉倖孜是重度聽覺障礙，屢次榮獲全國聽覺障礙國語文競賽獎項、管樂比賽獎項及參加公益表演，大學期間到台積電工讀獲得肯定，榮獲2019年總統教育獎。

67歲林秋英與同樣罹患小兒麻痺症的丈夫互相扶持，後來丈夫中風，她毅然辭去工作，全心照護丈夫，身障者照顧生病的身障者，艱難是一般人的百倍千倍，她堅毅挺下去，使得丈夫的病情轉趨穩定。

黃敏惠表示，每年12月3日是國際身心障礙者日，嘉義市持續打造全齡宜居的城市，市府不斷積極建置無障礙設施，提供資訊無障礙服務，與各界攜手合作，促進落實《身心障礙者權利公約》（CRPD）「公平參與、機會平等、權益保障」的精神。

活動有社團法人嘉義市心康復之友協會表演小提琴、大提琴、鐵琴等樂器合奏《聖誕鈴聲》，「腦麻麻吉舞蹈團」跳舞，以及多個身障社團演出各式樂器、舞蹈，現場還有身心障礙團體的手作產品、美味小點、視障按摩、輔具展示、社區防暴成果及宣導攤位，熱鬧滾滾。

嘉市府社會處長李思賢表示，此次活動由嘉義市公益彩券盈餘經費挹注，期望藉此喚起市民尊重、關懷、友善、支持身障朋友。