勞動部北分署長謝宜容道歉影片，被發現後面玻璃反映出有人影。（取自謝宜容道歉影片）

謝宜容道歉影片顯示時間為周五早上10點46分，當時勞動部長何佩珊已經請辭。 （謝宜容道歉影片）

爆發霸凌事件導致公務員輕生的勞動部北分署長謝宜容，22日終於拍攝一段近7分鐘的道歉影片。她雖然癟嘴63次，但是被踢爆在1分20秒左右，背景音還在嘻嘻哈哈、還在笑！另外，在最後1秒鐘，謝宜容臉部表情突然恢復正常，給人感覺是「終於表演完了、夠了吧！」

勞動部勞發署北分署長謝宜容22日終於拍攝一段近7分鐘的影片，向輕生同仁、死者家屬、北分署及社會大眾道歉。謝宜容在影片中頻頻癟嘴、皺眉，講到激動處甚至摀嘴哽咽，不過大批網友看完仍不買單，留言酸「擠眉弄眼半天，一滴眼淚都沒有」。

7分鐘的道歉影片中，謝宜容開頭先鞠躬道歉，接著坐下來說明這幾天沒有出面的原因，是因為非常悲痛和自責，因個人言行、管理方式、溝通方式及跟人互動的方式所造成如此悲痛的事情。她向輕生同仁道歉，沒有即時發現及給予協助；並向家屬致歉「沒有保護好你們的孩子」；也向北分署及社會大眾道歉，表示會卸下北分署署長職位，深刻檢討。

不過，根據三立電視《新台灣加油》主持人許貴雅表示，影片在1分20秒左右，如果仔細聽環境音、背景音，還在嘻嘻哈哈、還在笑。另外，謝宜容癟嘴63次，但是找不到眼淚。

資深媒體人鍾年晃也認為，他從未見過中華民國公務員犯錯，由部長、院長甚至總統出面道歉，當事人還神隱。因此，這段影片應該是未來打行政訴訟用的，拿這段影片去證明她有悔意。

政論節目主持人劉寶傑也在《關鍵時刻》也踢爆，謝宜容雖然全程哭腔癟嘴，但是到結束時的最後一秒鐘，臉部表情突然恢復正常，給人感覺是「終於表演完了、夠了吧！」她根本沒有悔意。

另外，道歉影片也被揪出，謝宜容背後的玻璃反映出有2個人影，疑似協助謝宜容拍攝影片；而謝宜容的手錶顯示時間為22日周五早上10點46分，當時勞動部長何佩珊已經請辭，總統賴清德當天早上9點左右已經二度道歉。

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