總統賴清德捲起衣袖幫傷患包紮。（王揚傑攝）

總統賴清德捲起衣袖幫傷患包紮。（王揚傑攝）

總統賴清德捲起衣袖幫傷患包紮。（王揚傑攝）

總統賴清德出席「援手2.0社區第一線反應員培訓計畫」演練。（王揚傑攝）

總統賴清德出席「援手2.0社區第一線反應員培訓計畫」演練。（王揚傑攝）

總統賴清德出席「援手2.0社區第一線反應員培訓計畫」演練。（王揚傑攝）

美國在台協會（AIT）與台灣災難醫療隊發展協會合作，今（23）日在新北市烏來區公所辦理「援手2.0社區第一線反應員培訓計畫」，加強民眾在面對大量傷病患時的急救技能，總統賴清德出席時，脫下西裝、捲起袖子，親自參與演練，為傷病患包紮。活動結束後，賴清德公布，中華隊將與日本爭奪世界12強棒球賽冠軍。媒體追問有關勞發署問題，賴清德則未回應。

醫師出身的賴清德，現場與民眾一同演練，捲起衣袖一一為傷者包紮、繫止血帶，動作十分純熟。賴清德表示，成員訓練非常完整，2015年烏來因颱風變成孤島，所以把土石流作為演練科目，非常加分，不管是大量傷患的檢傷分類，又或者是給予必要的醫療，在短時間內都做得非常。

賴清德說，台灣急救訓練是印太地區模範，面對氣候變遷，遇到天災地變時，每個人能夠保護自己，將傷害降到最低，甚至幫助家人及身旁的人，穩定社區、穩定社會。

賴清德指出，AIT處長谷立言提到，從2021年就開始推動援手計畫1.0，現在是2.0，代表提升了社區應變力，保護民眾安全。他在當立委時遇到921大地震，為了要因應大量傷患，他修改法律，開放有甲級證照者也可做電擊急救，救護車民營化等，讓社會可以參與大量傷患援救；現在他在總統府成立全社會防衛韌性委員會，目的就是要結合社會各界的力量，保護自己又能夠幫助別人，我們的社會就會，更有韌性，國家就會更有力量，因應各種挑戰。

活動結束後，賴清德向現場民眾報告好消息，稍早世界12強賽美國隊已擊敗委內瑞拉，代表台灣有機會和日本爭奪冠軍，台灣隊加油！全場響起歡呼及掌聲。