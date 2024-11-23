現代人晚婚、少子化、獨居現象越來越多，毛小孩已經成為家庭中不可或缺的一員，台北市長蔣萬安上任以來已在動物福利、動物保護及生命教育上做政策推動，希望將台北市打造成動物友善城市。面對該趨勢，台北市議員闕枚莎建議，希望台北市可以率先建立全國第一座「室內多功能寵物運動公園」，讓毛小孩在風雨天也有活動空間。

數據指出，2023年犬隻登記數量為9萬4544隻、貓隻則有13萬 7652多隻，合計23萬2152多隻，比新生兒13萬5571人數高出41.6％，表示台灣人飼養毛小孩數量年倍增。

闕枚莎表示，希望能推出第4座狗公園，雖然北市幅員不比新北大、找不到大區域可以規劃，但能用新的策略，像是室內寵物運動中心，尤其像台北氣候多雨，每年平均165到180天將近一半的時間都在下雨，人類下雨的時候可以去室內運動中心運動，但寵物沒地方去，所以希望可以率先建立全國第一座室內多功能寵物運動公園，讓毛小孩在風雨天也有活動空間。

闕枚莎也舉出不少國外室內寵物公園的特色例子，像是為不同體型、性情的狗狗做單獨的區域，讓各類型的狗狗都可以安全玩耍也有涵蓋寵物日托中心、沙龍、培訓學校、障礙賽區、游泳池等，台北市地不夠大沒關係，可以往上蓋，不同樓層規劃給不同體型的寵物，甚至可以有寵物親子餐廳，做多元規劃。同時也希望能辦理線上寵物咖啡論壇，問卷調查蒐集飼主對於寵物設施的建議，來提升寵物公園實體的效用跟滿意度。

對此蔣萬安也表示，寵物咖啡論壇已正在規畫辦理，12月就會蒐集各方意見，了解實際需求。