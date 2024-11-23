47歲大陸男星黃曉明9月認愛32歲的網紅葉珂後，女方接連在直播過程失言、又被連環爆出整形、炫富，甚至疑似婚內出軌等黑歷史。黃曉明為此特地在新片首映活動上鞠躬為女友道歉，不過，此舉不僅未平息風波，反而更掀起話題。如今黃曉明主演的新電影票房慘淡，傳出他私下求饒別再爆黑料了。

網紅「妖怪」接連爆料葉珂過去黑歷史，引發大批網友吃瓜， 葉珂風波越演越烈，即便黃曉明90度鞠躬道歉也未能順利止血。如今妖怪再度透過直播透露，收到黃曉明方聯絡，希望他別再繼續爆料。

妖怪直播透露，黃曉明透過第三方求他別再爆料。（圖／翻攝自微博）

不過妖怪卻對此舉感到不解，認為明明爆黑料是在幫助黃曉明看清女方，怎麼反倒要求他不要再講，「你讓我別說了，那你倒是來說啊，我不說了」。

黃曉明電影《戴假髮的人》票房慘淡。（圖/ 翻攝自微博）

黃曉明新片似乎也受到感情負面風波影響，16日電影《戴假髮的人》上映後票房極差，甚至傳出因為超過人民幣1億（約新台幣4億）的高製作成本沒能如期回本，他與當紅女星趙麗穎一起主演的新劇《造城者》可能慘遭換角。網傳該劇目前開機半個月左右，經常看到趙麗穎被拍生圖花絮照流傳，至今卻未看見男主角黃曉明身影被曝光。