第61屆金馬獎星光大道今(23日)晚間5時30分開始，稍早紅毯主持人楊千霈、徐鈞浩、王渝萱先出場受訪，經驗豐富的楊千霈以一襲黑白細肩帶低胸禮服現身，露出傲人上圍，王渝萱則是穿黑白花紋長禮服，唯一的男主持人徐鈞浩則是穿上全黑襯衫外套、黑長褲，襯托出帥氣外表。

稍早在低溫中，楊千霈、徐鈞浩、王渝萱受訪，王渝萱表示：「目前很冷，希望等一下順利，我就交給鈞浩和千霈姐了」，徐鈞浩則說因為這是他們3人第一次一起主持紅毯，所以事前做過很多次練習、讀本、走位，有遇到許多沒遇到的狀況，所以他們現在既期待又緊張。

楊千霈下半身薄紗露美腿。（圖／陳俊吉攝）

楊千霈秀美背。（圖／陳俊吉攝）

主持過多屆金馬獎星光大道的楊千霈也坦言，這是他們第一次遇到、史上需要彩排最多次的紅毯，不管是金馬執委會或是台視方面，大家都為了每個畫面的呈現相當努力，呼應他們這次的主題「時刻之間」，希望可以捕獲最美好的當下，所以請期待今晚的紅毯和典禮表演都會非常精彩。

王渝萱坦言緊張。（圖／陳俊吉攝）

金馬61今年首度移師台北音樂流行中心舉行，主持人是劉冠廷；星光大道方面則由有多年經驗的楊千霈搭配徐鈞浩、王渝萱主持。今年入圍的大贏家是徐漢強導演的《鬼才之道》11項，其次是林書宇導演的《小雁與吳愛麗》、耿軍導演的《漂亮朋友》8項。