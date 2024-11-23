屏東縣潮州鎮今（23日）、明兩天在潮州日式歷史建築文化園區舉辦「2024大潮祭」藝文市集，吸引許多文化愛好者與遊客齊聚潮州，探索小鎮文化瑰寶。潮州鎮長周品全表示，經由大潮祭，希望吸引更多人走進潮州，深入了解這裡的文化故事，並見證潮州未來的發展。

周品全說，大潮祭不僅是潮州鎮一年一度的重要文化活動，更是展現潮州歷史與現代融合的最佳平台，今年的特展「從居住到文化的百年旅程」，特別展示了潮州鎮上珍貴的日式宿舍群，這不僅是潮州居民的記憶，更是文化保存和傳承的重要象徵。

屏東潮州23日、23日在日式歷史建築文化園區舉辦「2024大潮祭」藝文市集，周邊並有多項活動。（潮州鎮公所提供／羅琦文屏東傳真）

屏東潮州23日、23日在日式歷史建築文化園區舉辦「2024大潮祭」藝文市集，周邊並有多項活動。（潮州鎮公所提供／羅琦文屏東傳真）

屏東潮州23日、23日在日式歷史建築文化園區舉辦「2024大潮祭」藝文市集，周邊並有多項活動。（潮州鎮公所提供／羅琦文屏東傳真）

周品全強調，透過各項文化活動，潮州鎮不僅保留了其豐富的歷史底蘊，還為未來的創新與發展鋪平了道路。這次的大潮祭將是傳統與現代共鳴的完美契合，期待所有遊客一起來體驗這場文化盛宴。

今年潮州大潮祭特展以「從居住到文化：潮州宿舍群的百年旅程」為主題，全面介紹潮州日式歷史建築的歷史發展、建築特色與修復過程，並展示其未來的再利用方案，民眾可以在多個展區中感受到潮州宿舍群從日常生活場域，逐漸蛻變為文化象徵的過程，並體驗到一系列豐富的互動活動，包括VR體驗、建築修復模擬及文化教育工作坊等，特展將一直持續到明年2月9日。

與特展同步進行的還有11月23日至明年2月9日的藝文市集，活動範圍延伸至建基路老街沿途至屏東戲曲故事館，活動當日除了有美食小吃、文創、手作等攤商，還有在地社團、街頭藝人、潮州在地布袋戲世家3代藝師及樂齡歌仔戲學員在老街演出，透過活動展現地方文藝氣息。

潮州鎮公所表示，大潮藝文系列先行開跑的前導活動，分別是為小朋友與攝影同好策劃的「ㄔㄠˊ小繪畫」以及「潮州之美攝影」徵件活動，透過不同的畫筆及鏡頭捕捉潮州人文景觀，展現潮州的鄉土及在地特色與情懷，藉以推廣潮州美景，繪畫及攝影比賽另攝影比賽屆時得獎的作品都有機會做為本所限定郵票或月曆等周邊，極具有紀念意義，亦可讓更多人一起分享及欣賞潮州之美，比賽將於大潮藝文市集活動日進行頒獎，現場也會展出得獎作品，歡迎共襄盛舉。