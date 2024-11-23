17歲蔡姓男子與17歲朱姓男子雙雙遭輾不治。（民眾提供／李京昇南投傳真）
17歲蔡姓男子與17歲朱姓男子雙雙遭輾不治。（民眾提供／李京昇南投傳真）

南投縣仁愛鄉台14甲73公里路段，今天發生一起死亡車禍，17歲蔡姓男子與17歲朱姓男子雙載騎機車，與1輛水泥車碰撞後倒地，蔡、朱2人遭輾壓傷送醫，經緊急搶救後2人宣告不治，詳細肇事原因仍待警方釐清。

根據了解，車禍發生在今天中午12時40分，蔡男騎車載著朱男，行經事故路段時，蔡男疑似打滑摔車，結果後方潘姓水泥車駕駛閃避不及，輾過2人，後座的朱男遭輾壓頭部，當場死亡，而騎車的蔡男經送醫搶救仍宣告不治。

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# 車禍 #仁愛鄉 #南投縣
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