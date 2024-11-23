昨（22）日晚間約8時，高雄市鼓山區柴山大路驚傳一起駕駛因不熟路況導致車輛陷入險境的事件。一輛汽車行經陡坡時，不慎操作導致後輪懸空，車輛動彈不得，險象環生。幸而現場多名熱心民眾見義勇為，合力將車輛推回平地，成功化解危機，避免意外擴大。

鼓山分局表示，針對該起事件，警方並未接獲報案，但藉此呼籲駕駛人行經柴山區等地形起伏大、坡道陡峭的路段時，務必提高警覺，謹慎駕駛，以免發生類似事故。

柴山地區路段素以彎曲陡坡著稱，部分路段更設計為狹窄單行道，駕駛人稍不留神便可能發生危險，特別是夜間行車或天候不佳時，更需格外小心。警方提醒，駕駛人進入該路段前應提前規劃路線，並降低車速，以確保行車安全。

警方強調，若遇車輛卡困或其他突發情況，應立即撥打110報警尋求專業協助，避免自行處理導致更大風險。此次事件雖有驚無險，展現了民眾助人為樂的精神，但警方再次強調，面對危急情況，應將安全擺在首位，切勿貿然行動，避免造成二次傷害或危險。