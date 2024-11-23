台南市麻豆、佳里區22日晚間至23日凌晨連續15次有感地震令居民徹夜難眠，前地震中心主任郭鎧紋示警「不太對勁」引發憂慮，氣象署地震中心綜合規畫科依當地過去的地震數據表示，曾經發生類似狀況，並非不尋常，不排除未來3天會再發生芮氏規模4.5以上地震。

台南市近日突然地震頻繁，數日前震央主要都在麻豆區，22日麻豆、佳里連續發生13次地震，其中佳里區在晚間8時40分發生芮氏規模5.4淺層地震，震驚市民，接著還連續發生多次餘震。引發民眾揣揣不安，擔心有更大地震降臨。

台南市自1995年至今共發生近500次有感地震，其中麻豆區自1991年以來有感地震300多次，有10次在規模4.5以上，最大1次有感地震為2000年12月在麻豆以南10公里的地震，芮氏規模5.35，附近的將軍區外海1991年3月也曾發生芮氏規模5.67地震。

氣象署地震中心表示，以近30年來的數據顯示，台灣地震以東部花東為主，西部也有很多破碎帶，嘉南地區是西部最活耀的一區，證明此區地質有構造脆弱的地方。

地震中心綜合規畫科表示，台南市麻豆區11月發生25次有感地震，密集現象過去也曾發生，並非不尋常。這次地震群發生情形尚在觀察中，因芮氏規模5以上的地震，常會帶出規模4以上的餘震，因此不排除未來3天還會出現芮氏規模4.5的地震。