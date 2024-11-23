中華隊隊長陳傑憲今對日本休息，調養腳掌傷勢。（毛琬婷攝）

「台灣隊長」陳傑憲在世界12強棒球賽複賽第2戰被砸到腳，23日休兵1天避免傷勢惡化，在明天冠軍賽全力爭冠。中華隊確定晉級最終戰，已追平成棒世界級國際賽最佳成績，「故事還沒寫完，我們還在寫故事，希望這兩場比賽我們能創造更多不可能、更多歷史。」

陳傑憲從預賽開始場場有安打，昨天在3局上挨球吻，被砸到右腳腳背側邊，但他忍痛繼續留在場上拚戰，直到5局下開打前才退場休息。昨天賽後他說：「現在走路OK，但還是有腫脹感，明天就看狀況，可以的會一定想上場。」

今天的台日戰雖然已無關晉級，陳傑憲本來還是表達想要上場的想法，但後來被勸退，「我是覺得OK啦，但防護員那邊說，如果正常下去比賽，被打到的地方跑動時會一直擠壓，希望今天以調整的方式。」

賽前中華隊在飯店緊盯美委戰戰況，看到美國隊以6比5險勝時，大家都欣喜若狂、在走廊上歡呼，陳傑憲更是開心到跳起來，「當時也不是故意，就是很開心啦，但教練團也提醒，要收起這樣的喜悅，今天還有比賽，雖然確定了，這兩場比賽還要、認真努力去執行。」

陳傑憲希望中華隊不管是面對什麼比賽，在場上展現出百分百的拚勁，「有很多遠道而來的球迷，不想讓他們看到我們沒有百分百的樣子，提醒大家都能盡自己職責，把該做的做好，明天冠軍戰的時候發揮出來。」