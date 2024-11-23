世界12強棒球賽中華隊史上首次挺進冠軍戰，中華隊陣容有5名選手設籍新北市，如24日奪冠，每名球員除可獲得教育部體育署頒發700萬元的國光獎金、亞軍500萬元。新北市政府另加碼10％獎金，也就是中華隊若奪冠，5名設籍新北的運動員每人可多獲頒70萬元獎金、拿下亞軍則獲頒50萬元，等於新北將發出至少將發出250萬元的加碼獎金、至多上看350萬元。

新北市體育局指出，中華隊陣容5名設籍新北的選手，分別是投手林昱珉、陳冠宇；捕手林家正；野手邱智呈、曾頌恩。

國民黨新北市議會黨團今（23）日表示，中華隊在此次比賽締造佳績讓全民沸騰，黨團許多議員加碼承諾若中華隊闖冠軍戰發放雞排，市民們也可以密切鎖定選區內議員發放的時間地點。

書記長陳偉杰說，中華隊從一開始的不被看好到大巨蛋打進複賽，讓國人們驚艷並深感榮耀！全體國人對於國球的熱血魂被重新燃起，新北市的球員們也都表現得非常優秀，分別是投手林昱珉、吳俊偉、陳冠宇；捕手林家正；野手岳東華、潘傑楷、邱智呈、陳晨威等。

副書記長呂家愷表示，相信中華隊帶著如日中天的強運，以及全體國民的期盼，一定能一舉奪下接下來兩場比賽！這次十二強比賽帶給民眾的不只是驚奇，更是展現出這支中華隊「與眾不同」。帶來滿滿的感動，並讓國人重拾對棒球的熱情。