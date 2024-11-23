轄區員警到達北玄宮現場。（林口警分局提供）

涉案人移送新北地檢署偵辦。（林口警分局提供）

新北市林口區北玄宮近日傳出深夜聚會聊天滋擾，引發鄰居不滿。9日凌晨，因噪音問題，鄰居到場理論卻遭聚會人員群起毆打，導致臉部、脖子多處挫傷。警方隨後介入調查，通知14名涉案嫌疑人到案，並依妨害秩序及傷害罪移送法辦。

11月9日凌晨3時許，新北市林口區仁愛路二段北玄宮傳出衝突事件。1名34歲徐姓男子因不堪北玄宮深夜聊天聲音干擾，親自前往要求降低音量，未料與現場人員發生口角，隨後被多人徒手及持塑膠椅攻擊，導致臉部、脖子挫傷，現場血跡斑斑。

接獲報案後，林口警分局派員到場，發現徐男臉部流血，立即通知119救護車到場包紮處理，徐男隨後自行就醫。事後，徐男提出傷害告訴，警方展開調查。

經調閱現場監視器並詢問相關證人，警方鎖定35歲的陳姓男子等14名涉案者，已全數通知到案。初步調查顯示，該14人因不滿徐男理論而失控動手，涉嫌妨害秩序及傷害罪。警方強調，居民應保持理性，遇到噪音或其他紛爭可選擇報警處理，以免衍生暴力衝突。全案目前已移交新北地檢署偵辦，後續將進一步釐清相關責任歸屬。