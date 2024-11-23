英、法軍工巨擘泰雷斯（Thales）近日陷賄賂風暴，遭到英國重大詐欺犯罪偵查署（SFO）和法國國家金融檢察官辦公室（PNF）展開的聯合調查，本週五（22）泰雷斯作出回應，否認涉及任何賄賂與貪腐行為的指控，並表示將會配合調查。

據《路透社》23日報導，這項調查聚焦於亞洲的一項合約，涉及法國與英國的4家子公司，但目前並未公開更多細節。泰雷斯在聲明中表示，公司對這些指控持否認態度，但未透露何時或如何得知相關指控，也未說明是否進行內部調查。公司近期報告強調，其對貪腐行為採取「零容忍」政策。

據法國司法消息人士透露，本案與亞洲一項軍火合約有關，可能涉及賄賂外國官員、影響力交易、處理贓物及洗錢。消息人士指出，調查可能與印尼的交易有關，但印尼駐倫敦大使館尚未回應媒體詢問。

泰雷斯產品與服務涵蓋廣泛，包括軍用聲納、生物識別系統、衛星技術以及飛機座椅娛樂系統等。該公司在英國設有16處營運點，擁有超過7,000名員工。目前，調查針對的具體合約仍未公開，分析師認為此情況增加風險評估的困難性。

本次調查是繼法國PNF先前針對泰雷斯的兩項調查後的另一進展。今年6月，PNF曾對法國、荷蘭及西班牙的據點進行突襲搜查，但本次調查與當時的行動無關。

這起英法聯合調查是繼空中巴士（Airbus）貪腐案後，兩國間規模最大的跨國調查。空中巴士於2020年支付36億歐元罰款以解決涉及英、美、法三國的調查。

泰雷斯的股東包括法國政府及達梭航空，兩者共同持有公司大多數股份。目前，泰雷斯正全力配合調查，並強調其合規承諾。