今(23)日午間的超級循環賽，美國隊以6比5擊退委內瑞拉，提前讓中華隊晉級金牌戰，球場球迷和負責轉播賽事的主播林東緯，心情隨著兩隊分數變化上沖下洗宛如洗三溫暖。

從賽事影片可見，到了8局下，美國隊以5比2領先委內瑞拉，在東京巨蛋球場的台灣球迷原本替美國隊投手加油喊「三振」，要美國隊投手D.湯普森(Darrell Thompson)三振委內瑞拉代打D.卡斯提約(Diego Castillo D.)，豈料，D.卡斯提約(Diego Castillo D.)竟打出3分炮，讓播報這場賽者的主播林東緯當場崩潰大喊「哇！我的天啊，委內瑞拉，真的不能小看他的火力啊」，且林東緯看到美國隊當下才要更換投手直呼「慢了」，美國隊與委內瑞拉5比5平分。

接著，比賽來到9局上，美國隊打者沃德(Ryan Ward)上場，林東緯連喊「有沒有機會、有沒有機會」，沃德(Ryan Ward)便轟出陽春全壘打，為美國隊進帳1分，林東緯開心大喊「全台灣記住你了，YES、YES」、還直呼要把美國隊打者沃德(Ryan Ward)的名字好好記起來；最後，美國隊與委內瑞拉兩隊以6比5結束比賽，讓中華隊能夠順利晉金牌賽。

由於，午間這比賽美國隊獲勝讓委內瑞拉吞下2敗，中華隊即使23日晚間複賽輸給日本（台、美、委1勝2負），也能以台美委3隊的TQB排名一較高下。由於中華隊以8比2大勝美國，0比2小輸委內瑞拉，在台美委之間的TQB搶得先機；美國只是險勝委內瑞拉，未能追回TQB差距，導致美委兩隊只能搶銅牌，他們兩隊將於本屆賽事第3度交手。