世界12強棒球賽中華隊史上首次挺進冠軍賽，嘉義市政府今（23）日晚上6點、明（24）日晚上6點在中正公園大螢幕直播賽況，市長黃敏惠號召大家齊聚中正公園，一起為中華隊加油、集氣。

黃敏惠說，24日晚上6點中華隊與日本爭霸戰，請大家穿著中華民國國旗的顏色，紅、白、藍色系衣服，也可以穿多彩色衣物來，拿加油棒、拿出我們的熱情，一起為中華隊加油、集氣力挺中華隊拿到世界冠軍。