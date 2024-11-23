第61屆金馬獎頒獎典禮在今（23日）晚台北流行音樂中心盛大舉行。憑藉電影《小雁與吳愛麗》入圍最佳女配角、最佳女主角、最佳男配角的楊貴媚、夏于喬，與曾國城一同登上星光紅毯，有趣的是，楊貴媚透露身上珠寶價值3億080萬元，9位數的驚人價格，讓她直呼好緊張。

睽違20年前拿下金馬影后後，再度入圍的資深女星楊貴媚表示，她非常感動，也和導演林書宇認識很久，如果能夠得到獎則非常榮幸。首次踏進金馬獎的曾國城笑說，自己是金馬新鮮人，不知道自己還有沒有新手運，透露今晚收到的祝福訊息，跟新年拜年時一樣多，強調心情是「且行、且看、且從容」，要看看今晚結果到底如何。

夏于喬則放閃導演老公林書宇，「謝謝小雁，你辛苦了，謝謝你帶我來這裡。」坦言今晚很想和其他四位競爭者合照。林書宇也說，老婆是他的靈感和動力，覺得一定要做好這份電影挑戰，「畢竟有她給我這樣新的感受，跟以往東西不一樣」，3位金鐘主持人曾國城、楊貴媚、夏于喬還幫忙Cue廣告，畫面格外有趣。

夏于喬表示，首次拿金鐘主持時，好友曾國城也在，所以今晚的幸運物就是曾國城。楊貴媚則說，她今晚的幸運物就是老天爺，「只有天知道（結果）」，也透露身上的珠寶價值達到3億，光是胸前的這顆就有1億8800萬元，手上的則有1億2千萬，「我很緊張，比我走紅毯還緊張！」雖然很漂亮，但是買不起。

夏于喬露出美背，角逐金馬女配。（圖／陳俊吉攝）

楊貴媚透露，身上珠寶價值3億多，戴著它好緊張。（圖／中天提供）