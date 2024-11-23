由金門縣政府社會處主辦的 「新家、新鄉、新朋友」2024年移民節多元文化活動今(23)日在金門大學熱鬧登場，吸引地區眾多新住民家庭及居民踴躍參與，現場充滿歡樂氣氛，充分展現在地多元文化的魅力及社會的包容力。活動中並首次進行「新住民楷模表揚頒獎典禮」，表彰5位為地方文化融合、社區發展及家庭幸福作出卓越貢獻的模範新住民代表。

這場活動由「金門縣新住民家庭服務中心志工隊」帶來的精彩表演揭開序幕，隨後由縣府參議陳世保、社會處長黃雅芬、環保局長李廣榮、議員吳佩雯、議員蔡其雍辦公室主任胡凌瑋、移民署金門縣服務站視察林高慶、移民署南區事務大隊金門縣專勤隊長劉焰輝、金門榮服處副處長彭致和、金城國中校長謝志偉、金門縣南洋姊妹會理事長李麗美、金門縣新二代兩岸交流協會理事長羅建華、金門縣新住民互助協會理事長王艷萍、金門縣公共事務協會理事長張莉、金門縣新移民關懷協會理事長張丹，以及金門縣新女性權益協會理事長戴紅等貴賓共同進行啟動儀式。在象徵希望與夢想的氣球冉冉升空後，活動正式展開，傳遞了「新家、新鄉、新朋友」的美好意涵。

活動中首次進行「新住民楷模表揚頒獎典禮」，表彰5位為地方文化融合、社區發展及家庭幸福作出卓越貢獻的模範新住民代表。(于家麒攝)

活動現場的異國美食市集成為另一亮點，各國特色美食與手作商品吸引了眾多家庭前來品嘗。(于家麒攝)

縣府政風處也攜手廉政志工設攤宣導反詐騙，增強全民廉潔意識及提升反詐認知。(于家麒攝)

舉辦移民節活動，不僅希望讓新住民感受到歸屬感，更期待促進新住民與在地居民間之情感交流。(于家麒攝)

活動現場設有多元文化表演、趣味闖關活動、新住民成果展覽以及異國美食市集等，讓參與者沉浸在各國文化的氛圍中。表演舞台上，新住民團體及金門大學境外學生精彩演出贏得了滿堂喝采；而異國美食市集成為現場另一亮點，各國特色美食與手作商品吸引了眾多家庭前來品嘗。尾聲的摸彩抽獎掀起活動高潮，現場笑聲與驚呼聲此起彼落，氣氛熱烈非凡。縣府政風處也攜手廉政志工設攤宣導反詐騙，增強全民廉潔意識及提升反詐認知。

縣府表示，金門縣自古以來就是多元文化交融的地方，舉辦移民節活動，不僅希望讓新住民感受到歸屬感，更期待促進新住民與在地居民之間的情感交流，共同打造一個和諧友善的社會；相信通過文化的橋樑，能讓彼此更加了解、尊重與支持，進一步促進社會的穩定與發展，未來將繼續推動相關政策，深化對新住民的支持與服務，包括語言學習、法律支援、就業協助及親子教育等層面，讓新住民在金門找到家的歸屬感，並成為社會進步的重要力量。