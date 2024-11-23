鄭伊健23日晚間將首次在台灣舉辦演唱會，地點選在高雄巨蛋，除了在音樂上擁有不俗成績以外，鄭伊健憑藉《古惑仔》系列電影爆紅，在九十年代風靡一時，日前香港知名導演王晶在YT頻道中坦言當初「陳浩南」第一人選其實不是鄭伊健，大談《古惑仔》拍片祕辛和選角內幕。

王晶在個人YouTube頻道《王晶笑看江湖》談到1995年他離開原本的永盛娛樂公司，決定和編劇文雋和導演劉偉強創立自己的公司「BOB(最佳拍檔電影公司)」。創業之後，王晶在找演員方面遇到困難，因為當時他將原本熟識的大牌演員包含劉德華、李連杰、周星馳、張國榮等人都簽進永盛，所以自己出來拍片後，發現手上沒有其他演員，加上剛起步資金受限，所以他們決定要拍成本低、用新人、以題材取勝的電影。

王晶談電影《古惑仔》製作內幕。（圖／翻攝自王晶笑看江湖 YT）

之後在文雋建議之下，拍攝了當時很受歡迎的港漫《古惑仔》，但當時業界普遍不看好，王晶到處湊了600萬港幣拍攝這部電影，過去他拍其它部電影都是3000萬港幣起跳。在找人選時也考慮了很多人，被問到為何沒有選擇當時其他當紅演員來演主角「陳浩南」，王晶坦言：「實在不容易，當時我們考慮過劉德華，那是很貴了，也沒有檔期，也找過何家勁，當時他也沒有檔期，也考慮過任達華，就覺得他年齡大了一些」之後想到拍了好幾部鄭伊健，都沒把他捧紅，剩一部，就決定拼一拼。

王晶表示《古惑仔》第一集推出後，獲得巨大成功，各大影城搶著放映，所以在短短一年內，又推出二、三集續集，甚至還推出其他角色的衍生電影，王晶自豪表示，有一點點漫威電影宇宙的感覺，也因為有《古惑仔》成功，之後才能繼續拍攝大製作漫改電影《風雲：雄霸天下》、《中華英雄》，對於這兩部也是找鄭伊健來演，王晶表示：「他是最受歡迎的漫畫人物，就像在漫威中，大家都會用美國隊長、鋼鐵人」。

鄭伊健當時爆紅程度，王晶坦言：「他有一陣子幾乎是把劉德華壓到氣都喘不過來，那段日子他幾乎超越了劉德華！」，王晶表示因為當時劉德華連續有幾部電影都不是很好，結果是他回到永盛娛樂，拍一部《龍在江湖》幫劉德華翻紅一次。