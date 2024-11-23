日本隊在本屆世界12強棒球賽複賽最終戰以9比6擊敗中華隊，賽後總教練井端弘和談到賽前臨時換投爭議，表示不會在意，「這是大會的決定，結果是贏球真是太好了。」而中華棒協也公布罰款金額，中華隊臨時換投將被罰2000美金（約台幣65000元、約日幣30萬元），而非日媒先前報導的50萬元日幣。

原本中華隊今天要推出左投林昱珉對上日本隊，但因為美委戰結果讓中華隊提前鎖定冠軍賽門票，因此中華隊在賽前臨時向國際棒壘球總會（WBSC）提出要更換先發投手，由林昱珉改為陳柏清先發。

賽後中華隊總教練曾豪駒在記者會上瘋狂被日媒追問換投一事，之後他也補充，井端弘和有講他可以理解，並沒有如日媒所寫的非常不滿。井端弘和也在記者會上說表示，中華隊有向日本隊提出要換先發投手，「但這不是我們能決定的，要他們去跟大會說。」

井端弘和坦言，根據前一天先發人選，打線當然已經排好，後來提交攻守名單時也做出異動，「最後是大會的決定，我不在意，這是大會的判斷，結果是贏球真是太好了。」