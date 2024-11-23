中華隊挺進世界12強棒球賽冠軍賽，24日將再與日本隊交手，中華隊推出王牌左投林昱珉先發，地主隊則由戶鄉翔征應戰，中華隊要力拚改寫隊史在成棒世界級國際賽（不分齡）最佳成績。

本屆12強中華隊將3度碰上日本隊，預賽時中華隊以1比3落敗，今天在複賽又以6比9吞敗，但至關重要的一戰將在明天登場，中華隊把原定複賽最終戰的林昱珉保留在冠軍賽登板，他在預賽時對上韓國隊先發繳出4.2局失2分的成績。