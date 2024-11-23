第61屆金馬獎今(23日)在北流舉行，首度扛主持人重任的劉冠廷稍早穿一身銀灰色西裝踏上星光大道，他一下車就興奮跟在場觀眾打招呼，露出燦笑；雖然表情看似輕鬆，但他透露前一晚睡不著、緊張到想吐，出門前有跟兒子小太陽喊話，感受到家人滿滿的愛。

劉冠廷因常常出現在台劇、電影，有「冠廷宇宙」的稱號，他身分多重，不僅是演員、主持人，還是新手爸爸，被問到目前哪個角色最具挑戰性？他表示，就目前感受到的壓力看來應該是主持人，「我覺得非常非常的難做，我現在壓力非常大」。

劉冠廷坦言很緊張。（圖／陳俊吉攝）

問到可否預告今晚的亮點？劉冠廷坦言：「今天晚上的亮點滿多的，我的出場方式會有點不太一樣」，楊千霈笑說：「跟大家報告一下，典禮前面的9分鐘大家一定要鎖定一下，不管是拿出筆電、平板、手機或看電視」，劉冠廷也說一定要等下7點看直播，過了7點看直播感覺就會完全不一樣。

劉冠廷說昨晚幾乎沒睡。（圖／陳俊吉攝）

典禮主持人劉冠廷表示，台上有準備滿多個笑話，但不知道觀眾Get不Get得到。他說：「我真的快要吐了，我真的昨天完全睡不著，我就知道我一定會非常緊張沒想到這麼緊張。」被問到演戲和主持哪個比較緊張？他直呼：「當然主持比較緊張啊！帶小孩有人幫你啊。」而出門前他也特地要跟兒子小太陽說：「爸爸今天要去主持很隆重的典禮，要幫我加油喔」，還要老婆跟兒子一起催眠他「你是最棒的」。