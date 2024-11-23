埔里森形農莊遭當地居民爆料大面積違法開墾山林，近來更申請開發超過130公頃的旅館渡假村開發案，居民成立自救會23日前往台中北區一家百貨公司前拉布條呼籲消費者抵制消費。 （馮惠宜攝）

埔里森形農莊遭當地居民爆料大面積違法開墾山林，近來更申請開發超過130公頃的旅館渡假村開發案，引發居民成立自救會強烈反對，自救會今率居民到同集團旗下台中北區1家百貨公司前拉布條呼籲消費者抵制消費；埔里農莊回應所有申請程序絕對依法辦理，而百貨則聲明支持並尊重以永續農業為事業發展願景。

10多名民眾23日在台中北區一家百貨前拉起寫者「違法破壞山林、抵制消費」白布條，對來來往往的民眾控訴該百貨關係企業在埔里濫墾山林，已遭南投縣政府開罰190萬元，籲請民眾不要再到無良企業消費，並要求該公司負起企業社會責任，暫緩開發、恢復山林原狀、重新檢討規畫。

守護台灣白魚永續棲地自救會發言人林宥岑里長表示，整個開發案就位於邰牛坑溪上游水土保持室，是保育類台灣白魚得以生存及復育的關鍵河段，更是茭白筍農業區，森形埔里農莊圈地開發，違法破壞山林達37公頃，未來還要再興建超過130公頃的旅館渡假村開發案，引進大量遊客、抽取地下水及排放汙水，對環境影響甚鉅。

兩名居住在埔里的唐小姐與李小姐也表示，埔里好山好水好空氣，害怕好水會因此就遭到破壞；監督施政聯盟許心欣表示，埔里農莊的負責人劉佳穎是中友百貨集團劉福壽的女兒，在埔里買了3、4百公頃的山坡地，山上開發，山下遭殃，目前違法挖填山坡開路，遇雨已造成溪水泥流，未來更將衝擊下游社區及生態。

居住在台中北區的大地心環境關懷協會執行長徐宛鈴說，過去自己是該百貨消費者，她長期的支持竟然被用來破壞埔里好山好水，更可惡的是，她也呼籲消費者，拒絕成為破壞山林的幫兇，共同抵制消費。

該百貨坦言埔里農莊公司為同集團投資的公司，所有營運及相關事宜皆委由專業經理人規畫經營，支持並尊重埔里農莊公司以永續農業為事業發展願景。另，埔里農莊公司表示，開發案所有規畫內容，均經專業人士協助研議規劃、主管機關嚴格審議把關，絕無規畫廢水排入白魚棲息地、汙染農業灌溉水等情事，所有申請程序絕對依法辦理。