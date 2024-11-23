近來65歲前主播沈春華，因未注意地面高低差，重摔一跤；而87歲前製作人周遊則是在如廁時，因重心不穩重摔在地，所幸兩人皆無大礙。長者跌倒時有所聞，除了能採取防護措施來預防跌倒外，專家建議，平時在家不妨練習一下2個跌倒的預備動作，包括正面及往後倒，當不慎發生跌倒時，有機會將傷害降至最低。

脊椎保健達人鄭雲龍曾於《健康2.0》節目上提到，在台灣每6個長輩，就有1位在1年內有跌倒的經驗，若不慎傷到髖關節或手腕骨折，就會變得非常麻煩，且死亡率也會提高。因此，他建議，若要預防跌倒傷害，平時在家可以稍微練習一下跌倒的預備動作，只要準備一張1公分厚的瑜珈墊即可。

鄭雲龍接著說，很多人在絆到東西後，會習慣用手直接撐地板，但此舉容易造成手腕、手臂骨折。因此，可練習往前跌倒的預備動作，首先要下降高度、往前撲，接著用整個前臂的方式去撐地板，以減少衝擊力。

另外，鄭雲龍指出，往後倒也很危險，可能會傷到後腦勺，所以要練習蹲下來，然後圓背往後滾、收下巴，同時手臂張開撐地板。他強調，收下巴和腹肌用力的動作非常重要，可先從蹲著往後倒開始練習起。而有了這些演練，等到跌倒真的發生時，就可以大幅降低直接撞擊腦部的可能性。

根據國健署所出版的「長者防跌妙招」衛教手冊中說明，當自己不小心發生跌倒時，首先應保持冷靜，不要亂動，同時檢查傷勢和高聲呼救；假如受傷部位腫起來或有劇烈疼痛時，可能已發生骨折，應靜候救援。若附近無人可提供幫助時，千萬不要直接站起，應以在地上滑動的方式，到最近的電話求救。

至於發現身邊有長者跌倒了，國健署提醒，切勿慌張，也別急著將對方拉起來，可能會造成長者傷勢加重。應檢查跌倒長者意識狀況，以及受傷或出血等狀況；若發現長者有意識不清或大量出血情形，應盡快叫救護車並送醫急救。