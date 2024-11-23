環境部今舉辦政府永續長聯盟共識營，行政院長卓榮泰提出3大方向，包括設定政策、時程及人才培育的目標，中央、地方與國營事業共同參與，創新轉型落實綠色採購等。談及人才培育，卓特別提到，政策設計與落實外，需要好的人才並愛護每位同仁，部屬關係要共同學習成長，要大家牢記在心。

卓榮泰於政府永續長聯盟共識營閉幕致詞表示，推行永續長有3大方向，首先是「設定目標」，包括2030、2032、2035及2050年，逐步要達成什麼目標，成為階段性步驟，並與社會達成共識，訂出合理、有效且具體可行的目標。

「除政策設計與落實外，更需要人才培育！」卓榮泰提到，不僅要發掘好的人才，還要疼惜與珍惜，每一位都是國家的資產，每位同仁都是執行政策的重要力量，要愛護每位同仁，工作夥伴與部署關係應是共同學習成長，國家才能進步，要大家牢記在心。

卓榮泰說，第二個方向是「共同參與」，現在中央部會、縣市政府、國營事業都設有永續長，不單只是組織，而是橫向的聯繫，各單位派出領導夥伴，要負責向上連結、向下扎根，做好橫向溝通協調，珍惜這份責任。

他表示，第三個方向為「創新轉型」，要以新想法、新思維及新科技執行眾多淨零減碳工作，大膽提出創新想法，才能改變現在很多過程遠不如當初設想的速度，剛開始落後沒關係，未來工作會比現在更多，要做得更快更好，最後階段一一趕上。

卓榮泰舉例，綠色採購要從公部門做起，當成為政府重要思維，不僅會帶動民間私部門，也會帶動相關產業發展。他強調，淨零轉型科技持續突破，希望金融單位對綠色金融也提出創新想法，各部會更要落實綠色採購，永續長的推行，未來是否能達成任務，攸關大家想像國家未來的樣子，留給下一代是債務或美好，就從現在做起。