走出曾是日式料理的歷史，紀州庵文學森林23日於紀州庵古蹟舉行13周年館慶，以「食光紀行」為題，除了是傳承紀州庵日式料亭的歷史，也是重新詮釋紀州庵自研發「作家私房菜」以來，由美食與文學相互輝映且富含文化底蘊的經營歷程。

紀州庵文學森林館長封德屏指出：「這13年，紀州庵已舉辦超過6000場的藝文活動，我們一直期許紀州庵成為藝文交流中心，與在地連結並推廣文學。未來，紀州庵會持續灑下文學種子，並不畏風雨地養育所有種子，直到長成蒼天大樹。」

台北市文化局副局長陳譽馨、日本和歌山市觀光國際部長洲嵜敬一郎亦在場共度館慶，紀州庵以將象徵台灣文化的茶具、鳳梨酥致贈日方；日方則以漆器、百年老店的和菓子等作為回禮，展現出台日雙方堅定的情誼。

今年，館長封德屏攜手文壇17位作家出版《文學．老屋．好料理》一書，集結跨世代作家們以文字紀載由親情、友情等不同人生滋味所料理的17道私房菜。此外，館慶現場也將舉行《文學．老屋．好料理》新書分享會，並於市集設置「作家廚房」攤位，集結廖玉蕙、蔡明亮、林立青、鄭如晴、瞿欣怡、凌煙、古月、朱全斌、方梓、吳德亮、古碧玲、封德屏等數位知名作家販售私房料理，重現紀州庵由美食美文交織的文化史實。