第61屆金馬獎星光大道今(23日)晚間5時30分開始，紅毯主持人楊千霈以一襲黑白細肩帶低胸禮服現身，露出傲人上圍，一開始就搶盡眾人目光，不過以電影《BIG》入圍第61屆金馬最佳女配角的曾沛慈也不惶多讓，罕見以火辣戰袍現身，展現性感小女人的一面。

曾沛慈以電影《BIG》入圍第61屆金馬最佳女配角，只見她留著一頭俏麗烏黑短髮，身穿一襲金色連身禮服現身金馬紅毯，平常造型風格較為保守的她，這次大方露出渾圓傲人上圍，還擠出一條深邃事業線，加上合身剪裁襯托出纖細腰身，深藏不露的火辣身材，可以說是一覽無遺，立刻成為全場矚目的「嬌點」。

曾沛慈大方露出渾圓傲人上圍，還擠出一條深邃事業線。（圖／陳俊吉）

曾沛慈在星光大道後台接受採訪時，她一開始就搞笑表示：「有看到我的鼻涕嗎?」 接著強調今天的天氣低溫，而且有點小飄雨，接著反問旁邊入圍「最佳新演員」的鄭又菲：「不過身為專業的演員以及漂亮的女明星，我們是不怕冷的，對不對?」對於能夠入圍金馬，曾沛慈感性表示：「昨天自己突然回想起這段不算短的時間，十幾年，我覺得對我來說，這真的是非常非常....怎麼說呢，從來沒有想過會有這樣的一天，可是也覺得要感謝太多了。真的很感謝自己的人生裡面有這麼特別的經歷，我覺得這會是我永生難忘的心情」。

以電影《BIG》角逐金馬獎最佳新演員的鄭又菲，她表示自己就是「幸運物」。（圖／陳俊吉）

而以電影《BIG》角逐金馬獎最佳新演員的鄭又菲，她表示：「很開心可以真正到金馬這裡，待會就是頒獎典禮，不管最後我有沒有得獎，我都很開心可以入圍」，被問到有沒有帶幸運物加持? 鄭又菲霸氣表示：「我就是幸運物，我沒有帶幸運物」，這讓曾沛慈笑稱：「我們菲菲就是我戲中女兒就是這麼霸氣」。

曾沛慈表示幸運物就是「動滋動滋的心」。（圖／陳俊吉）

曾沛慈被問及自己的幸運物為何?她先是開玩笑表示幸運物在身上「就是我這顆動滋動滋的心」，不過最後則是言歸正傳：「劇組每個人都付出自己的真心在這份工作上，這就是最好的幸運物」，對於老公是否有對這身戰袍做出評價?曾沛慈搞笑表示：「他沒有看到我這樣穿的本人，我有在考慮穿這樣回家。沒有啦，他有看照片，他現在很會說話的藝術，求生欲也很強，我不管拿多邋塌的照片給他看，他都說我老婆最漂亮。我在他心中永遠是最美的」。