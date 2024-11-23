嘉義市在地美食品牌林聰明沙鍋魚頭傳承三代，美味揚名國內外，今年歡慶70周年，在嘉義文化創意園區舉辦感恩餐會，席開65桌，政商雲集，場面盛大，立法院長韓國瑜、市長黃敏惠、縣長翁章梁、總統府資政張博雅等藍綠政要也齊聚。

這場晚宴於22日晚上舉行，立委王美惠、地方議員民代、藝文、商界及各社團約600多人參加，黃敏惠致贈大蛋糕祝賀，翁章梁祝福在地美食永流傳，現場還有市集、古董車展示，非常吸睛，熱鬧滾滾。

林聰明沙鍋魚頭70周年慶，在嘉義文化創意園區包場辦桌。（嘉市府提供／廖素慧嘉市傳真）

林聰明沙鍋魚頭70周年慶辦古董車市集，非常吸睛。（廖素慧攝）

林聰明沙鍋魚頭70周年慶感恩餐會，林佳慧帶頭熱舞。（廖素慧攝）

林聰明沙鍋魚頭70周年慶感恩餐會，熱鬧滾滾，林聰明夫婦也嗨起來。（廖素慧攝）

韓國瑜說，林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧是其妻子家族經的維多利亞學校的家長，他應邀來參加餐會，早期林聰明夫婦擺攤賣沙鍋魚頭，勤奮打拚，如今已成為名氣響亮的美食，林佳慧還將沙鍋魚頭的美食行銷到國外，還到桃園機場開設分店，非常厲害。

黃敏惠表示，與林聰明沙鍋魚鍋一家人相識多年，一路見證林聰明沙鍋魚頭由在地美食躍上國際，受Netflix採訪選為「世界小吃」，並插旗台南三井、桃園國際機場，非常亮眼，而林佳慧一家人推廣在地美食及文化的熱忱始終不變，令人感動。

黃市長提到，曾與林聰明約定，透過美食、文化，帶動中正路「二通」發展，林聰明團隊一真走在實踐這份約定的路上，更持續與市府合作，推動二通商圈再造的各項計畫，活絡了二通商圈的商機。

黃敏惠表示，觀光署統計今年1至9月，嘉義市的文化路觀光夜市以近1200萬人次成為全台人潮第2名的熱門景點，林聰明沙鍋魚頭的品牌魅力絕對功不可沒。