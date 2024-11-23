中華隊明晚與日本爭奪本屆世界12強棒球賽冠軍，今天複賽最後一戰改由左投陳柏清對戰日本， 1局下被主隊開路先鋒村林一輝擊出「首局首打席全壘打」，觸身加四壞後再讓森下翔太揮出兩分打點二壘打，僅解決1人就下台一鞠躬，由右投江國豪入替。首局結束中華隊0比4落後日本。

陳柏清22日對美國已先發2局，但因中華隊篤定挺進冠軍戰，要保留原定23日公布的王牌左投林昱珉，然而大會規定只能用左投取代左投，陳柏清只好臨危受命連兩天登板先發，也讓他在本屆12強連兩次對決日本，這次投0.1局失4分全為責失。

日本開路先鋒村林一輝擊出「首局首打席全壘打」。（趙雙傑攝）

日本先發左投早川隆久1局上讓中華隊3上3下，2局上吉力吉撈．鞏冠率先敲安上壘，潘傑楷飛球出局後，江坤宇獲四壞保送，預賽曾炮轟日本的戴培峰又打出右外野深遠飛球，可惜在接近警戒區處遭到接殺，岳東華則被三振，讓中華隊留下一、三壘殘壘。

2局下江國豪解決兩人後，被村林一輝、佐藤都志也敲出連續安打，所幸讓辰己涼介打出滾地球結束該局。