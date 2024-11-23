企業20年甲級男女排球聯賽例行賽第六周賽事於高雄市鳳山體育館登場，23日首場比賽由彰化三大有線出戰臺北Conti，雙方上次交手大戰五局後由彰化三大有線勝出，今日再戰，兩隊再次展開五局大戰彰化三大有線以24比26、25比23、25比20、23比25、15比6擊敗臺北Conti，再添一勝！

開局彰化三大有線發起進攻，雙方勢均力敵，臺北Conti林聖恩連續發球、攔網成功，形成7比4小幅度領先。彰化三大有線陳恩得及時跳出，搭配吳國強攻擊，將比分縮小至7比9，雙方你來我往，臺北Conti維持小比分領先。局中彰化三大有線陳鈺霖發球得分後，追平比分17比17，但臺北Conti穩紮穩打，林聖恩攻擊得分率先來到局末點，最後李元攻擊拿下，臺北Conti拿下第一局。

第二局開局，彰化三大有線莊子霖攔網得分，並積極進攻，3比0取得領先地位。臺北Conti方面接連失誤，6比11落後喊出暫停，暫停過後，李元強勢攻擊，將比分差縮小至2分差，彰化三大有線張廷翰打出Touch Out，16比12取得穩定領先。臺北Conti不遑多讓，把握彰化三大有線的亂流期，以成功的攔網追平比分19比19，舉球員郭柏毅吊球偷襲，反超彰化三大有線。局末雙方再度拉鋸，吳國強二號位攻擊成功，彰化三大有線率先取得局末點，最後臺北Conti攻擊失誤，第二局彰化三大有線以25比23拿下。

第三局雙方多波來回，彰化三大有線不慎觸網，臺北Conti拿下本局第一分。雙方你來我往，僅有一分差距，彰化三大有線陳玠廷把握對方接發球過網，成功得分以8比6領先。彰化三大有線陳恩得、莊子霖、張廷翰攻擊多點開花，持續維持領先地位，最後賴建豪吊球成功助彰化三大有線收下第三局。

第四局兩隊形成拉鋸戰，臺北Conti李元連續攔網、攻擊得分，13比10小比分領先，彰化三大有線替換舉球員馮品恒調整節奏，賴建豪跳出止血。臺北Conti延續士氣，打出17比11領先，彰化三大有線積極攻防，將比分縮小至3分差，臺北Conti林聖恩強勢攻擊，不讓彰化三大有線有逆轉機會，率先取得局末點，彰化三大有線陳恩得仍不放棄，積極攻擊，可惜最後鄭聖叡切入攻擊得分，臺北Conti拿下第四局。

第五局彰化三大有線氣勢如虹，陳恩得扛起得分重任，舉球員陳玠廷靈活調度，形成大比分領先。最後臺北Conti攻擊失誤，彰化三大有線以15比6拿下第五局。