AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳周六（23日）在香港接受香港科技大學頒授工程學榮譽博士學位。美國白宮即將改朝換代，川普新閣的中國政策鷹派氣氛濃厚，黃仁勳表示，AI時代已啟幕，川普第二任期的全球合作依然重要，輝達會在法律合規、技術進步兩個方向求取平衡，人工智慧的進步勢不可擋，即使新政府對於先進技術與產品實施更嚴格出口管制，全球仍將持續合作。

輝達本周發布報告稱，投資人對於川普二度上台之後美中關係緊繃升溫而抱持審慎態度，然而人工智慧晶片GPU需求強勁，輝達季度營收創新高。綜合路透社、香港《南華早報》、法國法國24台（France 24）引用法新社報導，黃仁勳周六在香港談及川普2.0時代的全球人工智慧發展方向時表示，數學與科學在人工智慧（AI）領域的開放科學與開放研究協同合作存在已久，成為社會與科學進步的基礎，而且交流絕對是全球層級，「我認為，將來沒有什麼能抵擋這股趨勢。」

香港科技大學23日頒授工程學榮譽博士學位給輝達執行長黃仁勳。

川普第一任期就以國家安全為由限制向中國大陸輸出美國技術，這項政策在拜登上台後持續。拜登晶片政策對中方設限，視中國大陸在先進半導體領域為戰略對手，要求輝達不得向中國大陸出售先進晶片。黃仁勳直言「AI時代已經開始」。他讚美中國大陸在推動AI技術發展的科學研究有「重大貢獻」，AI無疑已成為這個時代最重要的技術，而且可能是歷來最重要的技術。

他也說，輝達會維持在中國大陸的業務，全球合作也會持續進行：「不論新政府上台後發生什麼狀況，我們會在遵循法律與政策的同時持續推動技術進步，向世界各地的客戶提供支援與服務。我們會持續努力，而且我們會有很好的表現。」

黃仁勳強調，輝達在中國長期投資，麾下擁有多個設計中心、工程師好幾千人，為中國大陸的技術進步有所貢獻，「過去25年我們榮幸見證中國技術面的發展，接下來我們也會持續這麼做。」