新北市教育局自本月16日起至明年6月止，分3階段辦理適性入學宣導活動。第一階段與新北市家長會長協會、中小學家長協會及家長聯合會3大家長團體、12年國教地方宣導團及中華未來學校教育學會共同合作，連續3個周六辦理適性入學宣導講座，講座內容包含114學年度國中生適性入學方案、108課綱介紹與學習歷程檔案面面觀，藉由深入淺出的專業說明，協助學生與家長掌握各類升學管道與資源，完善升學進路。

教育局長張明文表示，12年國教宣導活動除了提供3大主題專業宣講與諮詢，也分享新北市在地就學教育重要政策與成果，包括推動在地就學大聯盟計畫，提供國高中共享資源，並與大學共創學習，建置新北市數位教學專區；辦理拔尖扶弱學生獎助學金與多元實驗班、學科能力精進計畫。

新北教育局今在新北高中辦理適性入學宣導講座。（新北市教育局提供）

另持續辦理雙語教育，並積極推動英、美、加、紐澳等國雙聯學制等；現場更有高中校長分享學校精彩的校本多元課程，將宣導活動向下紮根，協助學生及家長及早了解以掌握升學脈絡與資源，規畫未來學習藍圖。

新北高中校長柯雅菱表示，新北市12年國教適性入學地方宣講團由資深校長及主任組成，113學年宣講系列活動第1階段自11月至12月止，共計9場全市大型宣講，包括3場實體宣導、5場線上直播及1場國高中生素養試題實作研習，其中5場線上直播宣導於教育局YouTube頻道供家長及學生隨時觀看。

第2階段自明年1月至3月止，各公私立國中超過100場入校宣導；第三階段自4月至6月，除辦理大型適性入學宣導活動提供學生及家長參與，宣導團團員也在會考後提供考生多元入學個別諮詢服務。