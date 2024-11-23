女星張艾嘉、林嘉欣、劉奕兒今稍早以作品《女兒的女兒》登上金馬獎星光大道紅毯，其中34歲的劉奕兒穿得最辣，以一襲黑色亮片低胸禮服現身，大秀傲人上圍和事業線。在聯訪時，穿最少的劉奕兒被問是否很冷？劉奕兒驚笑說：「被發現了嗎？」張艾嘉則笑說：「她身上都是雞皮疙瘩」，剛剛張艾嘉還不斷幫劉奕兒搓手保持溫暖。

過去張艾嘉曾以不同獎項入圍21次金馬獎，這回再度入圍影后獎項，被問到是否對每次的作品都像個母親一樣，細心的對待作品？張艾嘉噴笑虧楊千霈說：「妳都說完啦！是啊，真的就是這樣」，被問到演起來最過癮的地方？她回應應該就是自己有兩個漂亮的女兒，跟這麼好、這麼優秀的工作人員合作，她回憶已經很久沒在台灣拍戲，這次過程相當開心。

林嘉欣、張艾嘉、劉奕兒稍早出席金馬獎星光紅毯。（圖／陳俊吉攝）

張艾嘉說：「我覺得台灣所有的年輕電影工作者都非常專業，所以希望台灣電影能有更好的未來」。至於連續兩年入圍女配角獎的劉奕兒，她表示這次參加典禮很開心，「有（片中的）媽媽、姊姊跟我在一起」，可以在金馬獎團聚是最開心的事情，她透露張艾嘉稍早一見她就問她冷不冷，接著牽她的手，「我覺得媽媽（指張艾嘉）雖然手冰冰的，但給我滿滿的愛」。

林嘉欣、張艾嘉、劉奕兒。（圖／陳俊吉攝）

問林嘉欣跟張艾嘉、劉奕兒對戲時有無困難的地方？林嘉欣直言：「沒有困難，（因為她們）都非常的親切、非常的投入」，希望今晚有機會親手把獎頒給劉奕兒。後台聯訪時，張艾嘉透露今晚要跟阿部寬一起頒獎，終於有機會再度見面，讓她很開心，又問是否有帶幸運物？張艾嘉大方笑說今晚沒特別準備，接著指旁邊的林嘉欣、劉奕兒，笑說：「兩個女兒就是我的幸運物，兩個漂亮的幸運物」。

劉奕兒大露事業線。（圖／陳俊吉攝）

劉奕兒穿著薄紗，被爆因冷風起雞皮疙瘩。（圖／陳俊吉攝）

張艾嘉憑藉《女兒的女兒》入圍金馬影后，但昨日傳出媽媽不慎摔倒，急趕回香港探望母親，缺席入圍午宴，她說：「本來很緊張，但現在媽媽的事情更緊張，不過狀況有比較好了，姊姊有過去照顧，做了那麼多年，得失心太重也不好啦」，劉奕兒也以該片二度入圍女配角獎，「因為我鞋子的根很高，今天的任務就是好好當個女兒，媽媽（張艾嘉）跟姊姊（林嘉欣）都非常保護我，然後期待好好欣賞整個典禮」，林嘉欣則說：「今天心情非常輕鬆，已經想好慶功宴要吃什麼了」。