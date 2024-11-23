第61屆金馬獎23日晚間於台北流行音樂中心登場，電影《鬼才之道》以11項獎項成為入圍大贏家，其中女星張榕容也憑該片入圍最佳女配角，稍早跟著劇組團隊一同現身星光紅毯，她身穿側腰鏤空禮服，露背又露腰讓粉絲看了都驚呆。

張榕容在《鬼才之道》中飾演鬼界前輩，不僅拋開包袱大畫特效妝容，還有許多高難度動作戲碼，令粉絲相當驚豔。她稍早頂著一頭中長髮，身穿全黑禮服現身紅毯，右肩布料延伸至裙襬，隨風飄逸的模樣非常優雅又具設計感，尤其左側腰間及背部鏤空，0贅肉小蠻腰及光滑美背完全展露，頸部再配戴亮眼項鍊，即使全身包緊緊，仍散發高貴女神氣場。

張榕容大露背禮服美翻金馬紅毯。（圖／陳俊吉攝）

張榕容美背全洩辣翻金馬紅毯。（圖／陳俊吉攝）

而身旁的同劇男主角陳柏霖，則穿著全黑套裝外搭皮衣外套，十分帥氣，且他還親切與紅毯側邊的粉絲互動，展現親民作風，雖然他未以該片入圍個人演技獎項，但該片入圍了11個獎項，他感到與有榮焉，同時也替一旁的張榕容開心。

說到兩人今晚的裝扮，由於近期溫度驟降，張榕容坦言「我現在好冷」，並向陳柏霖表示羨慕，「我覺得你今天非常好看、非常保暖」。至於是否攜帶保佑得獎的幸運物，張榕容幽默笑道：「你覺得我身上還可以放什麼東西？」透露自己習慣噴香水噴到很香，「做菜都要色香味嘛，好像有一點味道可以讓自己更自信一些」，陳柏霖則自信表示，「我來就可以，我就是幸運物」，期待兩人能為該片帶來好運氣。

張榕容與陳柏霖憑《鬼才之道》出席金馬。（圖／陳俊吉攝）