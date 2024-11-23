台北市義消防火宣導大隊於113年度第28屆「金鑽獎」勇奪「優良志工金鑽獎」及「優良志工團隊金鑽獎」兩項大獎。（圖消防局提供／簡銘柱翻攝）

台北市義消防火宣導大隊於113年度第28屆「金鑽獎」勇奪「優良志工金鑽獎」及「優良志工團隊金鑽獎」兩項大獎，再次以無私奉獻的志工精神，彰顯其在防火宣導與防災教育上的卓越貢獻，深受台北市政府及市民肯定。

「金鑽獎」是台北市志願服務的最高榮譽，每年由市府各機關推薦表現卓越的志工個人、團隊及家庭，再經社會局組成的專業評審委員會進行遴選。今年共表揚35位優良志工、11個優良志工團隊、5組優良志工家庭，另頒發6位志願服務終身成就獎，由副市長林奕華主持頒獎儀式，場面隆重，感人至深。

消防局表示，「優良志工金鑽獎」得獎者戴秀蘭，現任防火宣導大隊萬華中隊副中隊長，加入志工服務21年，長期奔走於防火宣導第一線，深入民眾間普及正確防火與防災觀念。此外，她亦在萬華區公所、臺大醫院等單位擔任志工，服務足跡廣泛，關懷弱勢族群，無私奉獻精神令人敬佩。

另一位得獎者曾素容，現任南港中隊中隊長，服務資歷達22年，帶領志工團隊深入社區、家戶進行防火宣導，傳遞正確的逃生知識。她為推廣防災不遺餘力，常犧牲與家人相聚的時間，走遍南港區每個角落，被譽為「防火宣導的領頭羊」。

義消防火宣導大隊信義中隊則榮獲「優良志工團隊金鑽獎」，信義中隊自民國88年成立以來，長期深耕信義區，透過家庭訪視宣導防火安全，並積極參與消防局各項防災宣導活動。中隊長李淑嫻率領隊員以「人人防火、家家平安」為目標，不僅成功提升社區居民的防災意識，也凝聚了隊員間深厚情誼，榮獲「優良志工團隊金鑽獎」，實至名歸。

台北市消防局表示，義消防火宣導大隊多年來致力於推廣防火知識與防災教育，此次能奪得雙項金鑽獎，是對其付出的最大肯定。未來，防火宣導大隊將繼續深耕社區，守護市民安全，並邀請有志參與志工服務的市民踴躍加入，與志工團隊攜手為臺北打造更安心的居住環境。