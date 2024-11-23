新北市板橋府中商圈妙雲宮自本月22日起連續3天舉辦王禪老祖安座秋季禮斗法會，為報名安燈信徒舉行「消災祈福」儀式，每天誦經禮懺祈求闔家平安、延年益壽，廟埕外也安排民權歌劇團表演，並提供民眾免費福食。最後一天晚間由主委施萬浤作東大擺平安宴，宴請友宮人員、廟方義工及服務基層，慰勞他們辛勞外，也象徵著法會功德圓滿。

妙雲宮為王禪老祖在台開基祖廟，最早建於日治時期，當時僅奉於家宅供人參拜，到二戰結束後才倡議建廟，於1958年建廟安座，是板橋人重要的信仰中心之一，也是新北市唯一主祀王禪老祖的宮廟。門前五條馬路匯集的廟地價值超過10億元，廟方對於公益行善不落人後，每年冬令時節，平均至少要發放1萬斤以上白米，救濟地方貧苦民眾。

板橋妙雲宮22日起連續3天舉辦王禪老祖安座秋季禮斗法會。（板橋妙雲宮提供）

妙雲宮訂22、23、24日一連3天舉辦王禪老祖安座紀念日法會暨「113年秋季祈安禮斗植福法會」拜斗活動，此次參與禮斗者人數踴躍，限定名額很快額滿，參與禮斗民眾以戶計算，每戶1斗，可寫上全家大小生辰八字，置於廟廳空間，法會3天期間請來得道大法師每天誦經禮懺，為民眾祈求賜福消災、延年益壽。

廟方表示，除了每天法會外，下午廟前廣場特地請來由人間國寶林竹岸藝師創立的民權歌劇團表演，民眾可自由進場觀賞歌仔戲劇演出，回味台灣經典；此外，法會期間廟方發心提供免費福食與大家結緣同霑法喜，盼信徒們將福氣帶回家中，誠摯邀請大家共同參與盛會，祈求王禪老祖庇佑與眷顧。