第61屆金馬獎頒獎典禮今（23日）盛大舉辦。憑電影《我談的那場戀愛》入圍最佳女主角的香港影后吳君如，暌違21年再度來到台灣參加金馬獎盛事，有望再度奪下第二座金馬影后。她笑說，能夠在被金馬提名，已經老淚縱橫了，臍帶等下和「國民老公」許光漢一起頒獎。

吳君如今晚以黑白分明、前白後黑的造型亮相，即便已經59歲，臉上完全不見歲月痕跡。談到這次的電影作品，她認為自己的角色層次非常多，看完後都覺得好像談了一場戀愛，與老公陳可辛一樣都覺得發達啦。

睽違21年再度入圍金馬獎，吳君如的心情相當輕鬆，覺得很像老朋友的聚會，看到許多熟面孔和新的演員，形容就像開派對一樣。談到今晚最期待與誰碰面？吳君如不忘害羞笑說，當然是等下一起頒獎的合作對象許光漢。

比起獲獎，吳君如反而認為頒獎比較緊張，必須要好好背台詞，「通常我不跟著台詞走的！」同時也希望這部作品，大家能夠好好支持，願幫工作人員拿回一點點酬勞。有趣的是，吳君如透露，老公陳可辛開玩笑地說，如果今天拿不到獎，就要把她身上價值幾千萬的珠寶買下來送給她，超甜的對話立刻掀起全場歡呼大叫。