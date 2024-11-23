勞動力發展署北分署公務員輕生案延燒，時任分署長謝宜容涉職場霸凌。意外爆出勞動部於2022年舉辦「敬！前進的光 性別工作平等法20週年音樂會」演唱會，變成時任部長許銘春個人演唱會，唱好唱滿約35 分鐘，還有辣妹伴舞。媒體人吳子嘉表示，他第一次看到許銘春「有那樣優秀的藝術表演」，非常驚訝，不過這件事有點荒謬。

吳子嘉21日在《關鍵時刻》節目中表示，他第一次看到許銘春有那樣優秀的藝術表演，非常驚訝，不過這個事情有點荒謬。因為衛武營是一個高雄很重要的活動中心，能夠弄3萬人去聽部長唱歌。經費來源是來自哪裡？還有到底公私之間的界線在哪裡？

吳子嘉指出，民眾黨主席柯文哲也是有唱歌的願望，當每一個人想要往上力爭上游的時候，都要辦演唱會當歌星，那是一生的願望，所以許銘春、柯文哲這一類的人，他們的DNA有相同的地方，都喜歡當歌星，都喜歡辦演唱會。

吳子嘉更點出，許銘春被堵麥時，被問到有關勞動部的事件，她講到謝宜容這個人，在她辦公室做過事情，但是後來做了一段時間以後，有人把謝宜容調出去，稱跟她無關，反正推得乾乾淨淨。

吳子嘉甚至認為，許銘春要去選高雄市長，她當然選不上了，初選也不可能過。許銘春政治意識並不是很好，不然不會去選高雄市長，她一點機會都沒有。

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