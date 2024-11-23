富華創新總太建設主席吳錫坤夫人劉素如，即日在台中大墩文化中心舉辦油畫創作展，在開幕典禮中，現場友人購畫贈中市府，吳錫坤當場承諾捐同一金額給市府，盧秀燕聽聞後立刻表示，「錫坤兄，你捐多少就是你老婆的定價，捐太少貶低你老婆的身價，你就回不了家。」此言一出引起滿堂喝采。

「劉素如《心之所向》油畫創作展」11月23日至12月11日在台中市大墩文化中心大墩藝廊登場；劉素如以油畫為主要創作媒材，題材源自於幻化無窮的大自然景觀，此次展覽，延續「見-形象、化-心象、映-自我」為創作理念，將其對自然與人生的觀察與感悟，通過心靈的轉化，以筆觸自然流暢展現於畫布上。

「心之所向」油畫展開幕 盧秀燕向他呼喊：你老婆的身價你定價

這場創作展23日盛大舉辦開幕典禮，由於劉素如是總太建設創辦人吳錫坤夫人，台中市長盧秀燕、副市長鄭照新以及眾多政商名流與會，吳錫坤致詞時還笑稱，自己白手起家，對數字很敏感，他知道要買藝術品，他沒那個眼光，也不會，乾脆就娶個藝術家回家。

盧秀燕則推崇劉素如是台灣女性藝術家的佼佼者，不但是台中市第一屆油畫類薪傳獎傑出藝術家，也多次獲得台中市評選女性傑出藝術家、當代藝術家。雖然如此，她仍不懈的繪畫創作；並說，最喜歡她（劉素如）說的「心跟筆走、筆跟心走」、「心隨筆走、筆隨心走」，也因此，她在大墩藝文中心展出，市府感到非常光榮。

現場友人購其畫贈市政府，吳錫坤允諾加碼捐同一金額給市政府，盧秀燕聞此言立即站起來，對著大家表示，「錫坤兄，你捐多少就是你老婆的定價，捐太少貶低你老婆的身價，你就回不了家。」幽默對話也引起滿堂喝采。