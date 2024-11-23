兔子在台灣已是飼養數量僅次於犬貓的伴侶動物，大眾對於牠們的認識卻仍未普及，包含仍停留兔子不能餵水，以及主食是紅蘿蔔等許多錯誤印象。其實牠們主食應該是大量的新鮮牧草與充足的乾淨飲水，新北市動保處表示，民眾飼養兔子正確的飲食應該多元化，新鮮牧草難以長期保存，只給予乾燥牧草又容易造成營養不均衡。

動保處表示，台灣蔬菜種類繁多約有100餘種，栽培面積達17萬公頃，一年四季都有出產相對應的時令蔬菜，除了辛香料與菇類，大都能供給兔寶許多乾燥牧草無法提供的營養價值，其中尤以深綠色蔬菜如芥藍菜、油菜、地瓜葉等為佳。日常生活中常見的雜草像是黃鵪菜、小金英、車前草、桑葉、大黍、構樹和狼尾草等等，生命力旺盛幾乎一年四季可見，也都是兔寶每日飲食中優良的維生素與纖維來源。

鮮嫩的菜葉可以提供水分及各種維生素。（新北市動保處提供）

足夠的新鮮野菜可以幫助生病的兔子盡快恢復食欲。（新北市動保處提供）

動保處獸醫師陳羿方表示，台灣氣候悶熱潮濕，大多數飼主都選擇乾燥牧草做為主要糧食，好保存也不易腐壞，市售乾燥牧草為了長久保存，必須將枝葉烘乾去除大部分水分，諸多營養尤其是維生素在高溫脫水日照過程中造成流失，雖然蛋白質、碳水化合物及粗纖維大多能存留下來，但如果能再額外搭配新鮮當令食材，就可以補足乾燥牧草所欠缺的各種維生素及微量元素。

據國外研究，牧草攝取量應占兔子1天飲食的8成，新鮮蔬菜野草則至少占1成5，剩下的才由飼料補足。

動保處表示，飼主應重視多元化新鮮飲食的優點與重要性之外，也提醒飼主任何新鮮食材都應仔細清洗，確認清除可能殘留的化學藥劑與髒汙後再餵給兔寶吃，才不會吃進不乾淨的有毒物質造成身體負面影響；此外動保處也會定期舉辦免費的兔寶飼育及保健課程，歡迎定期上新北動保處粉絲頁網址關注開課消息，一同攜手提升新北市兔寶的健康與生活品質。