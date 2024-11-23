新北市議員王威元23日在三重同安36公園舉辦「浪愛有家-當我們寵在一起認養音樂會」，成功幫助14隻毛寶貝找到新家，並吸引大批民眾參與，共度溫馨又富意義的一天。

「浪愛有家-當我們寵在一起認養音樂會」結合音樂、文創市集及愛心認養活動，於三重同安36公園熱鬧登場。現場不僅有青年樂手演出，還提供免費狂犬病疫苗注射及犬貓植晶片服務，吸引大批民眾攜帶毛小孩前來。最終，共有9隻貓與5隻狗成功找到新家，創下認養活動紀錄。

阿牛跟他的新家人照片。（新北市議員王威元提供）

柯又方里長也領養一隻成年貓。（新北市議員王威元提供）

王威元分享，自己去年從五股動物之家認養毛寶貝「起大厝」後，不僅體會到飼養寵物帶來的幸福，也希望透過這樣的活動讓更多家庭感受到認養代替購買的重要性。他呼籲民眾至新北市動保處網站了解更多待認養的犬貓資訊。

活動受到在地里長張絮淳與柯又方的大力協助，兩人積極鼓勵民眾認養，柯又方甚至現場認養一隻成貓帶回家。此外，市府新北幣推廣人員「阿牛」原為活動推廣而來，也因被現場毛寶貝打動，領養了一隻貓，讓氣氛更加溫馨。

現場還設置寵物知識有獎徵答、寵物零食試吃，以及手作熱縮片鑰匙圈和橡皮章蓋印束口袋工作坊，讓飼主與毛寶貝共創專屬回憶。活動當天共完成324隻犬貓的狂犬病疫苗施打及28隻犬貓的植晶片服務，展現動保推廣的成效。