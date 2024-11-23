德國前總理梅克爾（Angela Merkel）2021年卸任之後全力撰寫的回憶錄即將在下周二（26日）出版，德國媒體《明鏡雜誌》（Der Spiegel）22日專訪梅克爾關於新書以及美國大選結果、北約、普丁與烏俄戰爭以及德國經濟問題的看法。他也破題指出烏俄戰爭是一個逐步發展的過程，並強調：「我們西方也需要檢視自己是否完全正確。」

西方普丁與烏俄戰爭

梅克爾的政治遺產時常招致批評，尤其是俄羅斯與能源政策。記者提問2000年首次見到普丁時，他是否從一開始就有明確計劃，或逐步激進化？

梅克爾指出，她從未對他抱幻想：「他一直有獨裁傾向，他的自以為是常令我困擾。但我不認為他2000年上任時就計劃攻擊烏克蘭。（烏俄戰爭）是一個逐步發展的過程，我們西方也需要檢視自己是否完全正確。」

談到2008年北約布加勒斯特峰會，美國與部分東歐國家希望讓烏克蘭進入北約，德國為何反對時，梅克爾指出：

「當時討論的是行動計劃，但我認為那是過於理想化的政治。從行動計劃到正式加入北約可能需要數年，普丁不會坐視不管。若當時普丁採取行動，北約是否會軍事介入？若不介入，又會對烏克蘭和北約造成什麼影響？這些是我考量的因素。」

不只德國與美國不同調

明鏡記者反問這是否導致北約內部分裂？梅克爾則指出：「反過來說，為何跟美國立場不同，就是（北約）分裂者？當時我同意達成妥協：不接受北約候選國地位，但原則上保證烏克蘭和喬治亞有一天會加入北約。這還不只是德國的立場，也獲得法國及其他國家也支持。」

明鏡記者接著問：您是否認為自己成了烏俄戰爭的代罪羔羊？

梅克爾：「是的，烏克蘭總統澤倫斯基甚至邀請我和法國前總統薩科齊到布查，似乎暗示布查慘案與我們在布加勒斯特的立場有關。」

明鏡記者接著問她是否感到不公平？梅克爾答：「我欽佩澤倫斯基的勇氣，但我不同意他的指控。」

德國內部政治壓力拖累

明鏡：「如果您早已看清普丁，為何不採取更多行動？」

梅克爾：「我試圖通過和平方式解決衝突，同時也加強威懾。例如，2014年北約峰會確立各國將國防支出提高到GDP的2%。但坦白說，進展有限。主要來自德國國內阻力，尤其是聯合政府中的社民黨（SPD）。我們在無人機採購、美國駐德國核武現代化等問題上多次協商，但始終無法推進。」

明鏡記者：「您不是總理嗎？應該有更大的決策權？」

梅克爾：「是的，我是總理，但在民主制度下，總理的權力有限。」

對俄羅斯能源依賴

明鏡記者接著尖銳提問：「既然從未低估普丁，但在防範其侵略方面卻顯不足，例如未加強德國防禦、未向烏克蘭提供武器、也未終止對俄羅斯天然氣的依賴。這種矛盾如何解釋？」

梅克爾表示：「寫書時我已預料到這樣的討論會沒完沒了。許多關鍵背景如今被忽視，例如，烏克蘭與波蘭並不完全反對我們進口俄羅斯天然氣，只要經過它們領土並收取過境費。」

接著他們談到為何2014年克里米亞被併吞後，仍通過北溪2號管道向普丁輸送資金。梅克爾答：「即使北溪2號（Nordstream 2）從未啟用，俄羅斯依舊會發動戰爭。今天依然有其他國家在經濟上支持俄羅斯，若當時我們全面中斷與俄羅斯的經濟聯繫，結果可能也不會不同。」

被問及是否依然認為北溪2號（Nordstream 2）的決定是否正確時，梅克爾肯定道：「我認為，為德國經濟爭取低價能源是我的責任。我們現在看到，昂貴的能源價格對德國的影響有多大。如果當時終止與俄羅斯的天然氣貿易，我既不會得到國內政治籌碼，當然也不會得到商業支持。

不後悔北溪2號

此外，我認為北溪2號在政治上也有意義——在冷戰後的新秩序中，如何能夠與像普丁這樣的人保持聯繫？試圖共享繁榮。」

明鏡記者接著指控，為何不承認這是一個錯誤？梅克爾回答：「因為我竭盡全力避免今天這種局面。2015年在明斯克談判中，我試圖阻止俄羅斯在烏克蘭東部的進一步推進。當時，全面切斷經濟聯繫並不明智。此外，在歐盟內部推動制裁已經非常困難，要達成更多共識更是不易。」