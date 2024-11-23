日本男團浪花男子將在下週末在台北小巨蛋連續舉辦2天「Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024＋2025 '＋Alpha'」，日前也宣布曾於東京與大阪掀起熱潮的快閃店「NANIWA no NIWA」將首次跨海造訪亞洲，分別於台北、首爾與香港三地輪番登場，台北場快閃店於23日率先開幕，為演唱會暖場。

首先映入眼簾的是以店員造型亮相的浪花男子以微笑迎接大家，接著步入場內還有精心設計的等身大立牌與拍照牆，更展出7人於出道特別活動中演唱招牌曲〈初心LOVE〉時穿的舞台服裝，讓粉絲能近距離欣賞舞台裝的精緻細節，臨場感十足。此外，也特別推出全新設計的周邊商品，於台北場搶先全球開賣，涵蓋了實用文具小物與精緻手工肥皂等，每一款都以浪花男子活潑可愛的形象為靈感設計，限量商品僅於快閃店內販售，既具收藏價值又實用，成為NANIFAM（官方粉絲名）必搶的夢幻逸品。

快閃店內佈置相當精美。（大鴻藝術BIG ART提供）

還首次實體化了特設飲料吧 「728 Soda Cafe」，這個原本僅作為東京與大阪快閃店背景設定的咖啡廳，這次在「NANIWA no NIWA in ASIA」中將真正為粉絲提供專屬的特調飲品。台北限定飲品以清新的蝶豆花糖漿與濃郁水蜜桃果醬為基底，搭配台灣特色的Q彈珍珠與氣泡水，打造出外觀夢幻、口感豐富的漸層飲品，購買特調飲品即可獲贈原創設計杯墊一枚，飲用完畢還能將印有可愛 logo的飲料瓶身留作紀念。

浪花男子快閃店「NANIWA no NIWA in ASIA」將在11月23日（六）起至12月8日（日）在台北華山1914文化創意產業園區西四館限時開放。