新北市林口區年度盛事「林口子弟戲文化節」於23日熱鬧登場，今年邁入第15屆，融合軒社繞境、戲曲演出及文化體驗等多元活動，不僅展現林口地區豐富的傳統文化，更讓南北管戲曲的歷史精髓生生不息。

「2024林口子弟戲文化節」以「精彩好戲-子弟戲公演」、「祈福好運-軒社繞境」、「文化體驗」及「文創市集」為主軸，吸引上千名民眾參與。當天活動由淡水南北軒、板橋潮和社、新莊新樂園與林口在地軒社共同參與繞境儀式，現場百支嗩吶喧天，重現傳統農村的壯麗景象，氣氛熱鬧非凡。

今年特別重現經典，由各軒社匯集在殿前進行嗩吶表演。（林口區公所提供）

林口區長廖武輝表示，今年活動特別邀請本地軒社及嘉寶國小學生登台表演。小小子弟戲演出《誰是大王》童趣盎然，而擁有近百年傳承的林口樂林園則演出經典劇目《探五陽》，透過四代同堂的形式彰顯戲曲文化的傳承與創新，將傳統藝術完美呈現。

新北市副祕書長張其強讚賞，南北管戲曲是林口地區百年文化的重要象徵，軒社是農村社會凝聚情感與互動的核心力量。他表示，透過這場文化節，不僅能傳承戲曲藝術，還能強化村里之間的連結與向心力。

竹林山觀音寺董事長蔡煌明強調，林口現存九大軒社，承載著地方厚重的歷史記憶，也透過每年的文化節與繞境活動，將這份傳統文化深植於下一代心中。文化節的成功舉辦不僅是對傳統的致敬，也象徵戲曲文化生生不息的未來。