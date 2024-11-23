台灣藝大中鋒梁瀚23日雖在富邦人壽大專籃球聯賽男子公開一級預賽，打到第二節就因右腳踝扭傷退場，仍貢獻9分、5籃板，協助台藝最後以88比78力挫台灣師大，拿到預賽首勝，其實這一勝是台藝全隊為了梁瀚父親而拿，讓梁瀚賽後不禁痛哭失聲，「我真的很感動！」

梁瀚的父親因為病重住進加護病房，也讓梁瀚最近幾乎都待在醫院守候沒有練球，直到今天比賽開打前夕，梁瀚母親感覺既然父親都在加護病房，每天也只能探視半小時，那還不如讓梁瀚回到球場打球，他的父親最近病情也趨穩定，所以讓他回歸出賽。

沒想到昨天打到上半場還剩5分03秒，梁瀚就因右腳踝嚴重扭傷退場，當時他痛到倒地大叫，隨後也沒先到醫院檢查，而是坐在場邊拚命幫忙加油，他賽後邊哭邊說：「大家都說這一場要為了我爸贏下來，我相信他會為了我感到驕傲與開心，可惜我沒法打完全場。」

「其實過去這幾天我待在醫院，隊友與教練都有打電話給我支持與安慰，讓我也更想專注在場上打球，」梁瀚表示，「就算我在受傷同時有聽到聲音，但防護員初步檢查還好，所以我會努力保持希望，希望不用到下個階段，最快可在下周三就回來。」